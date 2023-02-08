Казахстанские туристы не отказываются от отдыха в Турции

Свыше 200 казахстанских туристов отдыхают сейчас в Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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«До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путевки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутевок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало», – заявили в ведомстве.

Желающие отменить туристическую путевку могут обратиться к туроператорам, которые должны сделать перерасчет с учетом сопутствующих комиссий и за вычетом уже понесенных расходов, оговоренных в договорах услуг, пояснили в МКС РК.

Кроме того, туроператоры могут предложить другие опции, такие как перенос дат отдыха, замена направлений и страны пребывания.

По данным властей, всего на сегодня на курортах Турции находятся 254 туриста из Казахстана.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 7 108 человек, пострадали более 41 тысячи.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.