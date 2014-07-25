Казахстанские туристы третьи сутки не могут вылететь из Израиля

Фото с сайта joinup.ua

Казахстанские туристы, отправившиеся на экскурсию в Иерусалим из Турции, третьи сутки не могут вылететь обратно, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы находимся в аэропорту Тель-Авива. Нас привезли этой ночью, обещали вылет. Работники консульства Казахстана находятся вместе с нами", - сказала по телефону одна из казахстанских туристов Диана Назарова.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел, на данный момент 23 казахстанца вылетели в Турцию через Грецию.

"Ведется работа во возвращению остальных соотечественников. Консул находится в аэропорту, регистрирует оставшихся на другой рейс. По мере поступления новой информации сообщим дополнительно", - передает пресс-служба.

Напомним, казахстанские туристы, отправившиеся на экскурсию в Иерусалим из Турции, не могут вылететь обратно из-за развернувшихся боевых действий на территории Израиля.