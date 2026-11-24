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Специалисты Национального научного онкологического центра (ННОЦ) совместно с Назарбаев Университетом изучают перспективный подход, который в будущем может открыть новые возможности для лечения пациентов с раком мочевого пузыря, передает Kazpravda.kz

В исследование включены около 60 пациентов. Для изучения особенностей заболевания казахстанские специалисты применяют современные лабораторные технологии, позволяющие создавать трёхмерные клеточные модели на основе образцов опухолевой ткани и мочи пациентов. Такие технологии позволяют учёным изучать поведение раковых клеток, оценивать их реакцию на лекарственные препараты и искать способы преодоления устойчивости опухоли к лечению.

В центре внимания исследователей — группа белков TAM-рецепторов, которые могут играть важную роль в формировании защитных механизмов опухолевых клеток. Предварительные результаты показывают, что уровень отдельных белков может быть связан с агрессивностью заболевания и устойчивостью опухоли к химиотерапии. В лабораторных условиях специалисты уже изучают возможность блокирования этих белков для потенциального повышения эффективности стандартного лечения.

«Пока говорить о внедрении нового метода лечения рано. Исследование находится на доклиническом этапе. Это значит, что мы работаем с биологическими образцами и лабораторными моделями, а эффективность такого подхода у пациентов ещё предстоит проверить», — отмечает онкоуролог ННОЦ Жанкуат Кубеев.

Ещё одним перспективным направлением исследования является изучение возможности оценки биологических особенностей опухоли с помощью анализа мочи без необходимости забора опухолевой ткани.

Совместная работа казахстанских врачей и учёных способствует развитию отечественной медицинской науки, освоению современных исследовательских технологий и укреплению научного потенциала страны.

Интеграция науки и клинической практики является одним из важных направлений развития казахстанского здравоохранения. Такие исследования создают научную основу для разработки новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, развития персонализированной медицины и повышения качества медицинской помощи населению, отметили в Минздраве.