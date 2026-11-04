Казахстанские учёные могут пройти стажировку за рубежом

Наука

После завершения стажировки участник должен вернуться в Казахстан и продолжить трудовую деятельность в научной сфере в течение трёх лет в соответствии с условиями программы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанские исследователи получили дополнительное время для участия в программе «Научные стажировки», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ. 

Срок приёма документов продлён до 13 ноября 2026 года. Программа позволяет учёным пройти стажировку в ведущих зарубежных университетах и исследовательских центрах, освоить современные научные методы и получить международный профессиональный опыт.

Кто может участвовать? Научные работники со степенью магистра, PhD, доктора по профилю, кандидата или доктора наук.

Основные условия: не менее 12 месяцев непрерывного стажа по выбранному научному направлению в аккредитованной научной организации; безусловное приглашение от зарубежной организации из утверждённого списка; наличие научной публикации, соответствующей требованиям программы, либо международной заявки Derwent Innovations Index; подтверждение необходимого уровня владения государственным и иностранным языками; программа стажировки, соответствующая приоритетным направлениям научных исследований; заявка работодателя с условием сохранения рабочего места.

Что оплачивает государство? Финансирование предусматривает покрытие расходов на стажировку, включая проезд, проживание и питание, медицинское страхование и другие предусмотренные нормативами расходы.

Конкурс состоит из трёх этапов: комплексное тестирование, анонимное собеседование с экспертами, решение Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Что важно учитывать? После завершения стажировки участник должен вернуться в Казахстан и продолжить трудовую деятельность в научной сфере в течение трёх лет в соответствии с условиями программы.

Последний день подачи документов - 13 ноября 2026 года. Подробные требования, список зарубежных организаций и порядок участия - на официальном сайте АО «Центр международных программ».

#Образование #университет #ученые #стажировка

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