Казахстанские ученые нашли на Алтае захоронение древнего воина-музыканта

Казахстанские ученые под руководством археолога, доктора исторических наук Зейноллы Самашева в ходе археологических раскопок на Алтае нашли захоронение древнего воина, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Тюркской академии.

Археолог предполагает, что воин жил примерно в VII веке. Рядом с воином ученые также обнаружили оружие данной исторической эпохи: шлем, колчан, стрелу, меч, шашки, а также кости и верховую сбрую коня. Но главным открытием стала находка музыкального инструмента, похожего на кобыз.

"Кости человека и коня очень хорошо сохранились. По моему предположению, человек занимал высокое положение", – сказал З. Самашев. По словам археолога, результаты первой экспертизы показали, что воину было примерно 40 лет.

Археологические раскопки проводятся под эгидой проекта Тюркской академии: "Государственная структура Западно-Тюркского каганата".

В прошлом году на этом же месте две археологические группы нашли два древних музыкальных инструмента.

Точный возраст исторической находки определят после экспертизы, которая будет проводиться на базе Тюркской академии.