Новая разработка позволит расширить переработку сырья внутри страны и создать основу для производства востребованных ферментных препаратов

Фото: Казахстанская правда

Ученые Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности разработали технологию получения панкреатина из отечественного сырья животного происхождения. Институт входит в состав НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», передает Kazpravda.kz

Разработка направлена на создание отечественной технологической основы для производства ферментных препаратов, снижение зависимости от импортной продукции и более эффективное использование ресурсов животноводческой отрасли.

Панкреатин — комплекс пищеварительных ферментов, в состав которого входят амилаза, липаза и протеазы. Они отвечают за расщепление углеводов, жиров и белков. Препарат широко применяется в фармацевтической промышленности, а входящие в его состав ферменты востребованы также в пищевых технологиях и биотехнологии.

Одним из перспективных направлений разработки стало использование вторичного сырья мясоперерабатывающей промышленности. Речь идёт о ресурсах животного происхождения, которые при соответствующей технологической обработке могут стать основой для получения продукции с высокой добавленной стоимостью.

Таким образом, разработка решает сразу несколько задач: расширяет возможности глубокой переработки отечественного сырья, способствует развитию производства ферментной продукции и открывает дополнительные перспективы для мясоперерабатывающих предприятий.

Для Казахстана это направление имеет особое значение с точки зрения развития собственного производства. Наличие животноводческой сырьевой базы создаёт предпосылки для формирования полного технологического цикла – от переработки местного сырья до получения востребованной продукции.

Следующим этапом станет дальнейшая отработка технологии с учётом требований промышленного производства, проработка возможностей масштабирования и оценка перспектив коммерциализации разработки.

В перспективе технология может стать основой для создания отечественного производства панкреатина и выхода казахстанской продукции на зарубежные рынки.