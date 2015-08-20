Казахстанские ветераны приглашены на военный парад в Пекин
Айдар Утешев
Казахстанские ветераны 3 сентября в Пекине примут участие в военном параде победы над фашизмом, сообщает Kazpravda.kz.
"В этом году китайский народ с народами всего мира будет торжественно отмечать 70-летие победы в войне с японскими захватчиками. В Китае 3 сентября будет торжественное мероприятие. В том числе и военный парад", – сказал заместитель председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей Сун Цзинъу.
Грандиозный военный парад пройдет с участием ветеранов иностранных государств, среди которых 5 ветеранов из Казахстана.
"Мы с удовольствием пригласили ветеранов, которые принимали участие в войне, особенно на китайском фронте. 70 лет тому назад мы вместе завоевали плечом к плечу победу на фронте, и сегодня должны также вместе торжественно отметить незабываемую дату", – подчеркнул зампред КНОДЗ.
Он добавил, что китайской стороной были приглашены и лидеры многих стран.
"Насколько я знаю, приедут лидеры разных стран, в том числе и ваш Президент", – сказал Сун Цзинъу.
Добавим, что 17 августа текущего года Рота почетного караула Минобороны РК отправилась в Пекин для совместных тренировок с китайскими военнослужащими к победному параду.
Представлять Казахстан будут свыше 100 военнослужащих.