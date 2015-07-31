Казахстанские военнослужащие готовятся к параду в Китае

Фото МО РК

Казахстанские военнослужащие станут участниками парада в Китае, посвященного 70-летию окончания Второй мировой войны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.Сообщается, что для выступления в церемониальном мероприятии, которое состоится в Пекине 3 сентября, приглашены свыше 100 бойцов Роты почетного караула МО РК.Казахстанские военные отправятся в Китай предположительно 17–18 августа.В данное время военнослужащие элитного подразделения на плацу войсковой части 68665 под руководством капитана Максада Байжигитова отрабатывают строевой устав: равнение, темп, ритм и синхронность шага.В оборонном ведомстве уточнили, что Рота почетного караула МО образована в 2002 году. Подразделение регулярно принимает участие в торжественных мероприятиях, как республиканского уровня, так и международного масштаба.Вторая мировая война продлилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945.