Казахстанские военнослужащие провели субботники по всей стране
Азамат Сыздыкбаев
Казахстанские военнослужащие по всей стране приняли участие в благоустройстве территорий своих городов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Глава военного ведомства Имангали Тасмагамбетов также вышел на субботник в столице.
В рамках мероприятия 3 тысячи саженцев было посажено в Акмолинском региональном гарнизоне и 1 200 саженцев – близ поселка Ильинка.
Также 10 171 саженец деревьев, 1 535 цветов и 21 945 саженцев кустарников военнослужащие посадили на территории региональных командований "Юг", "Запад", Аэромобильных войск и Алматинского регионального гарнизона. В общей сложности в озеленении этих районов приняли участие 26 703 военнослужащих, представителей гражданского персонала и членов семей.
Кроме того, 915 военнослужащих, представителей гражданского персонала и члены их семей провели работы по благоустройству и санитарной очистке территорий в коттеджном городке Министерства обороны РК в поселке Ильинка, на территории войсковой части 68665, на проспекте Туран – от стелы "Астана жулдызы" до улицы №31, в местах дислокации управлений главнокомандующих СВ, СВО и ВМС, Главного управления военной полиции, Главного военно-медицинского управления, госпиталя, департамента по делам обороны, войсковых частей 14776, 83205, республиканской школы "Жас Улан", вокруг административных зданий Министерства обороны РК.