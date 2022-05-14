Казахстанские военнослужащие участвуют в военном учении в Турции

В турецком Измире на межвидовом полигоне «Доганбей» проходит многонациональное боевое учение «Эфес – 2022», в котором задействованы воины Вооруженных сил Казахстана.

Учение нацелено на повышение уровня воинского мастерства и боевых навыков, а также совершенствование боевой подготовки подразделений сил специальных операций. Кроме того, участие в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе межвидовой группировки войск.

Первый этап проходит в форме командно-штабного учения с применением компьютерной техники и электронно-вычислительных систем. Второй планируется провести в форме практических действий с боевой стрельбой в объединенных подразделениях.

В ходе активной фазы, которая состоится с 28 мая по 9 июня текущего года, военнослужащие отработают навыки, необходимые при проведении совместных сухопутных и морских операций, высадке десанта.

В этом году в учении «Эфес – 2022» участвуют военнослужащие порядка 40 стран.

Следует отметить, что в соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева 19 января 2022 года в структуре Вооруженных сил Казахстана создано командование Сил специальных операций.

Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.

Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям.