Казахстанские военные лидируют в конкурсе "Мастера артиллерийского огня"
Вместе с открытием Армейских международных игр в Казахстане стартовали первые этапы конкурса "Мастера артиллерийского огня" – "Индивидуальная гонка" и "Ночной спринт", где казахстанская команда стала лидером состязаний первых расчетов команд-участниц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
По итогам двух этапов конкурса "Мастера артиллерийского огня" лидирует Казахстан.
В индивидуальной гонке участники на максимальной скорости преодолевали препятствия – "змейка", "холм", "колейный проход в минно-взрывном заграждении", "колейный мост". Судьи проверяли подготовленность механиков-водителей, их умение совершать маневры в движении. При этом за каждый сбитый при преодолении препятствия ограничитель участникам добавлялось по 10 секунд штрафного времени. Кроме того, в ходе гонки команды выполняли стрельбы из РПГ-7В и АК-74. Экипаж команды Казахстана первым пришел к финишу, более чем на три минуты опередив ближайших преследователей.
В ночном спринте военнослужащие вели стрельбу из миномета 2Б11, РПГ-7В и автомата АК-74 с ночными прицелами "Аселсан" казахстанского производства. Минометные расчеты команды Казахстана в ночных условиях на максимальной скорости преодолели дистанцию и успешно финишировали.
Конкурс "Мастера артиллерийского огня" в рамках Армейских международных игр продлится до 9 августа.
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