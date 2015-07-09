Казахстанские военные участвуют на международном турнире в Минске
Талгат Исенов
Сборная Вооруженных Сил РК по военному многоборью выступает на международном турнире по пентатлону (пять дисциплин), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
Отечественные военнослужащие за медали борются с коллегами из России, Беларуси, Турции, Австрии, Дании, Германии и Италии.
Сообщается, что в составе нашей команды семь спортсменов ЦСКА МО РК. Капитаном сборной Казахстана является мастер спорта по зимнему президентскому многоборью и военному троеборью, призер чемпионата мира 2014 года по пентатлону лейтенант Максим Губарев.
"У нас сильные соперники. Но, наш коллектив хорошо подготовлен, и мы выложимся на все сто процентов", – заявил Губарев.
Соревнование проходит на базе Военной академии Республики Беларусь и завершится 12 июля. Участие в турнире – своеобразная подготовка к I армейским играм дружественных армий стран СНГ, а также к VI летним армейским играм.