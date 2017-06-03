Казахстанские волейболисты уступили Германии на старте Мировой лиги-2017

Фото с сайта prosports.kz
Мужская сборная Казахстана в трех сетах проиграла команде Германии в рамках стартового матча третьей группы Мировой лиги по волейболу, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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"Казахстанские волейболисты неплохо смотрели на протяжении всего матча, и в третьей партии были близки к тому, чтобы вырвать победу в сете. Но немецкая команда, игравшая в родных стенах, сумела удержать свое преимущество. Итоговый счет 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) в пользу Германии", – говорится в информации.
Как отмечается, самым результативным игроком сборной Казахстана в матче против Германии стали Виталий Эрдштейн, набравший 11 очков. По 5 очков команде принесли Александр Стольников и Василий Донец.
В другом матче этой группы должны были встретиться команды Австрии и Венесуэлы. Но команда Венесуэлы не успела вовремя прилететь во Франкфурт, и в матче против австрийцев южноамериканцам было засчитано техническое поражение – 0:3. Венесуэльские волейболисты уже прибыли в Германию и два оставшихся матча против Казахстана и Германии они сыграют.
Сегодня, 3 июня, в 19:00 по времени Астаны сборная Казахстана сыграет против Венесуэлы.
Мировая лига является самым престижным коммерческим турниром для мужских национальных сборных. Казахстан принимает участие в данном турнире уже третий год подряд. В сезоне 2017 года в Мировой лиге сыграют 29 национальных сборных, разбитых на три группы. Действующим победителем Мировой лиги является сборная Сербии. Мировая лига по волейболу. 3-я группа, мужчины. Результаты матчей 2 июняГруппа А3. Барселона, Испания
Катар – Греция – 3:0 (25:20, 25:23, 25:21)
Испания – Мексика – 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)
Группа B3. Бьело Поле, Черногория.
Китайский Тайпей – Эстония – 2:3 (25:23, 24:26, 17:25, 25:20, 12:15)
Черногория – Тунис – 3:2 (18:25, 25:15, 25:19, 25:27, 15:9)Группа С3. Франкфурт, Германия
Казахстан – Германия – 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)
Венесуэла – Австрия – 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) техническое поражение.