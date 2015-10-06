Казахстанские врачи провели уникальную операцию на сердце беременной женщине
Казахстанские врачи провели уникальную операцию на сердце беременной женщине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BNews.kz. Благодаря экстренному вмешательству удалось спасти жизнь 27-летней мамы и ее ребенка.
Как сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО, 27-летней Бибигуль из Таскалинского района был поставлен диагноз "синдром Марфана". Женщина находилась на 28-й неделе беременности. Пациентку экстренно доставили в областной кардиологический центр.
"Мы смогли диагностировать заболевание. Через 16 часов после госпитализации и через 8 часов после возникновения угрозы для жизни была проведена операция – протезирование восходящего отдела аорты клапаном. Для проведения операции были приглашены специалисты из Национального научного кардиологического центра города Астаны. Операция проводилась с полной остановкой сердца и сердечного кровообращения", – рассказал кардиохирург областного кардиологического центра Арман Байдауов.
Операция протекала около 6 часов. Несмотря на низкую температуру тела пациентки, жизнь плода была сохранена. После стабилизации состояния беременная женщина в экстренном порядке по линии Республиканской санитарной авиации была направлена в ННКЦ города Астаны. Роды прошли 7 сентября. 26 сентября маму доставили в Уральск.
"Пациентка родила на 35-й неделе беременности. Ребенок весил всего 1 килограмм 520 граммов. Сейчас вес мальчика достиг 2 килограммов 700 граммов. Он набирает вес. Состояние стабильное", – отметила заведующая отделением патологии областной детской больницы Юлия Горячева.
Родственники Бибигуль благодарят врачей за чудесное спасение матери и ее ребенка.
"Спасибо кардиохирургам. У моей невестки были сердечные приступы. Сейчас она родила сына на радость всем нам", – сказала свекровь Бибигуль Тойган Абилова.
В областном кардиологическом центре продолжают увеличивать количество высокотехнологичных операций. Это позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения до 200 случаев на 100 тыс. населения.