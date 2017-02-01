Казахстанские врачи спасли жизнь представителю FISU. Об этом 31 января на брифинге для журналистов сообщил руководитель дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады Наиль Нуров, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на almaty2017.com
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"Буквально вчера стало плохо одному из наших гостей, почетному члену FISU Ристо Ниеминену. У него случился сердечный приступ. К сожалению, он был госпитализирован, но ему проведена очень успешная операция и он уже находится в общем отделении больницы. Врачи дают хорошую оценку состоянию делегата, возможно, завтра или послезавтра он будет выписан", – сказал Нуров.
Напомним, по итогам двух дней соревнований казахстанские спортсмены завоевали в общей сложности 8 медалей. На данный момент в копилке казахстанской сборной 2 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. На три медали меньше у занимающего третью позицию Китая – спортсмены этой страны завоевали на данный момент 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. Первое общекомандное место пока остается за российскими спортсменами, которым удалось собрать 8 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медали.