Казахстанские вузы будут выдавать дипломы собственного образца
Высшие учебные заведения Казахстана с 2021 года начнут выдавать собственные дипломы. Об этом на пленарном заседании Сената Парламента сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает Kazpravda.kz.
"Этот вопрос неоднократно обсуждался с руководителями государственных и частных вузов. Данная мера позитивная, но вводить ее сразу нельзя. Мы даем вузам достаточно времени для адаптации к новым условиям. Данная норма вводится с 2021 года, а значит, дипломы нового образца получат абитуриенты 2017 года", – сказал министр.
Данная мера, по словам Сагадиева, позволит не только повысить качество высшего образования в стране, но и конкуренцию между вузами.
"Мы понимаем, что отдельные слабые вузы торгуют дипломами, прикрываясь при этом именем государства. Дипломов государственного образца нет нигде в мире, кроме ряда постсоветских и нескольких восточно-европейских стран. Это опыт международный, в странах ОЭСР дипломов государственного образца нет, и каждый вуз выдает свой уникальный диплом. Если в дипломе не будет государственной печати, то абитуриенты и родители задумаются, стоит ли им выбирать тот или иной университет. Они начнут выбирать вузы, основываясь на их репутации. Останутся действительно достойные учебные учреждения", – отметил глава МОН.
Диплом собственного образца, заметил он, дает вузам необходимую им академическую свободу, которая предполагает и повышенную ответственность.
"Все хорошие вузы просят академическую свободу, и это правильно, поскольку наши флагманы, как Назарбаев Университет, КазНУ им. Аль-Фараби, КИМЭП, МУИТ, доказали, что академическая свобода к ухудшению качества образования не приводит. Вместе с тем, поскольку им выдается диплом государственного образца, мы вынуждены детально все регулировать. Для введения академической свободы нужна настоящая ответственность, а собственные дипломы такую ответственность на вуз возлагают. По этому вопросу отдельное поручение Президента также было", – заключил он.