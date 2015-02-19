Казахстанские вузы единогласно поддерживают досрочные выборы Президента РК
Шынар Оспанова
Руководители вузов поддерживают инициативу проведения внеочередных выборов Президента страны. С таким заявлением выступил президент "Ассоциации вузов Казахстана" Рахман Алшанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Ассоциация вузов Казахстана, объединяющая в своих рядах 77 аккредитованных вузов страны, выступает в поддержку инициативы членов АНК о проведении досрочных президентских выборов в 2015 году. Мы считаем, что в нынешних условиях идея не затягивать президентский электоральный цикл позволит нашей стране полностью сосредоточиться на актуальных вопросах социально-экономического развития страны", – зачитал он заявление ассоциации.
По его словам, это так же оправдано с точки зрения экономии значительных бюджетных средств на подготовку и организацию выборов.
"Мы уверены, что идею проведения досрочных выборов Главы государства поддержат все конструктивные силы общества, заинтересованные в ускоренной модернизации страны, а также улучшения благосостояния граждан. Данное решение принято ассоциацией единогласно", – добавил Рахман Алшанов.