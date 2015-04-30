Казахстанские ж/д перевозчики обратились за помощью в НПП



По его словам, в течение мая палата предпринимателей должна создать независимое заключение с учетом всех замечаний.



"Мы их отвадить от себя или оттолкнуть не сможем. Это бюджетные деньги это социальная адаптация. Нужно упорядочить работу и самое главное, тендерные дела провести в ноябре. Чтобы с 1 января уже были зачетные суммы, понижающий коэффициент и чтобы он не изменялся а течение года. Правила игры должны быть понятными, чтобы перевозчики чувствовали себя стабильно на этом ранке и работали, чтобы эти компании имели долгосрочные контракты Для роста для стабильности, для реинвестиций в дополнительные услуги. Права наших пассажиро и грузоперевозчиков надо отстоять", - добавил Гани Касымов.



Железнодорожные перевозчики обратились за НПП за помощью. Об этом предприниматели сообщили в ходе заседания Совета по защите прав потребителей НПП РК, передает корреспондент Kazpravda.kz."Эта проблема назрела уже давно. Суть в том, что мы осуществляем пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам. Здесь присутствуют мои коллеги, которых эта проблема также коснулась. Суды первых, вторых, третих инстанций выносят решение где-то в нашу, где-то не в нашу сторону. Мы хотим использовать свой шанс и обратиться в НПП, где являемся полноправными членами. Мы надеемся, что НПП нас защитит. Министерство инкриминирует нам 2,5 миллиарда тенге, я считаю, что это неправильно. Мы хотим доказать, что госсубсидии, которые были выделены, не были использованы. Здесь есть непонимание бюджетного кодекса и правил АРЕМ. Поэтому нам ничего не остается, как обратиться в НПП, где сидят опытные эксперты", - сообщил генеральный директор ТОО "Туран экспресс" Роман Ботабеков.Суть проблемы, по словам гендиректора в том, что социально значимые перевозки, а именно убытки, субсидируется государством."В данном случае нам инкриминируется, что это излишне выплаченные государственные деньги, хотя суды первых инстанций доказали,что нет перерасхода. Есть одна проблема - с 1 января нам не дают понижающий коэффициент-скидку- вовремя. Бюджетный кодекс гласит, что с 1 января принимаются затраты, а правила АРЕМ выходят на 2-3 месяца позже. Поэтому этот дефицит, который не зависит от нас, выставляют нам. Нам говорят возвращать деньги в бюджет, которые мы не должны. Если неправильная трактовка и решение будет принято в Верховном совете, то это будут тысячи безработных. Компании вынуждены будут обанкротиться. Я считаю, что справедливость должна будет восторжествовать. В новом законодательстве можно будет это исправить. Это сложный процесс", - отметил Роман Ботабеков.Он также рассказал, что антимонопольный комитет дает скидку для перевозки пассажиров, чтобы стоимость билетов была ниже.Мы делаем билеты дешевыми, а АРЕМ дает скидку, по бюджетному кодексу они должны давать с 1 января, а на самом деле мы получаем ее в феврале,марте или апреле, даже в мае. Здесь нужно доработать закон. С нас взыскивают 200 миллионов тенге, с АО "Пассажирские перевозки" взыскивают 2 миллиарда тенге. Это бешеные деньги. Компании никогда не смогут их отдать и будут вынуждены заявить о банкротстве. Это никому не выгодно. Государство ежегодно субсидирует около 20 миллиардов тенге по 80 маршрутам. Из них нам попадает 1%, АО "Пассажирские перевозки-80%, остальное другим частникам. Все зависит от длины маршрута", - пояснил генеральный директор "Туран экспресс".В свою очередь председатель совета по защите прав потребителей Гани Касымов, выслушав проблему предпринимателей, предложил ряд мер по решению сложившейся проблемы."Чем больше мы сейчас обсуждали эту тему, тем больше проблем. Причем, как я вижу, неразрешимых. У нас будет резолюция и с ней мы обратимся в генеральную прокуратуру по законным интересам субъектов предпринимательства осуществлять пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. У нас сейчас стоит задача устранения базовых противоречий, от которых идут все безобразия. Должно быть так - республиканская бюджетная комиссия когда принимает бюджет, чтобы всегда имела независимое заключение нпп. Втрое. Нам надо сейчас Ликвидировать межведомственное противоречие. Давайте сейчас это впишем и это будет идти под эгидой нпп. Эти годами устоявшиеся старые стереотипы - рудименты прошлого, я имею ввиду инструктивное распоряжение по отношению к перевозчикам, решать вопросы на уровне только одного ведомства", - высказался Гани Касымов.