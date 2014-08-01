Казахстанские звезды посмотрели блокбастер на казахском языке

Культура
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Шынар Оспанова

В Астане и Алматы состоялись премьерные показы блокбастера "Стражи галактики", переведенного на казахский язык, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии "Нур Отан".

Премьеру в Алматы посетили первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, представители культурной и творческой интеллигенции, деловых и политических кругов, а также молодые активисты, воспитанники детских домов и звезды шоу-бизнеса. 

Айгуль Мукей назвала "Галактика сақшылары" подарком для отечественного зрителя. "Думаю, это должно было случиться не сегодня, а намного раньше. Я была на премьере дублированного фильма "Тачки-2", посмотрела с огромным удовольствием. Это было сделано великолепно, грамотно, со вкусом", - поделилась впечатлениями Мукей. 

В этом году проект по дубляжу голливудских фильмов на казахский язык поддержан партией "Нур Отан" в рамках проекта "Жастар - Отанға", направленного на формирование нового казахстанского патриотизма. Казахский стал 18-м языком в мире, на котором "заговорили" герои фильма "Стражи Галактики".

Главного героя блокбастера - Звездного Лорда - озвучил Тимур Пиязов. Гульназ Ауесбаева озвучила главную героиню Гамору. Анимированных героев - древоносного гуманоида Грута и енота Ракету - озвучили Бауыржан Каптагай и Ержан Жарылкасынов. Других главных героев озвучили актеры Руслан Сенкебаев (Дракс), Бейбіт Қамаранов (Ронан) и другие. Эта команда актеров ежегодно работает над дубляжом голливудских кинокартин. 

Впервые режиссером дубляжа стал молодой специалист в области кинематографии Тимур Балымбетов, для которого "Стражи" стали дебютом в сфере дубляжа. До этого он принимал участие в озвучке фильмов "Малефисента", "Жаңа Өрмекші-адам: Кернегенқуат"/ "Новый Человек-паук: Высокое напряжение", "Жалғыз рейнджер/Одинокий рейнджер". Дубляж традиционно проходил в казахстанской студии "Синема Тон Продакшн", официально аккредитованной для дубляжа студиями Marvel, Walt Disney и Sony Pictures.

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