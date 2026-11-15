Казахстанских аналитиков обучили взаимодействию со СМИ

Участниками образовательной программы стали 25 специалистов, отобранных из более чем 140 претендентов

Фото: КИОР

В Казахстане завершился медиапроект Sarapshy, направленный на развитие навыков публичных коммуникаций у исследователей, аналитиков и экспертов. Заключительный практический модуль организовал Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в МКИ, для участия в программе отобрали 25 специалистов из более чем 140 претендентов. Обучение было посвящено развитию медиакомпетенций экспертов, работающих с вопросами новой общественной этики.

Основной темой заключительного модуля стали коммуникационные кампании и продвижение общественно значимых инициатив. Участники учились определять целевую аудиторию, выбирать подходящие каналы коммуникации и анализировать общественные установки и модели поведения.

Особое внимание уделили тому, как представлять результаты исследований широкой аудитории, объяснять сложные общественные процессы и выстраивать диалог с обществом.

«Программа была направлена на развитие медиакомпетенций экспертов, специализирующихся на вопросах новой общественной этики, и повышение их потенциала в публичных коммуникациях. Центральной темой заключительного модуля стали коммуникационные кампании и продвижение общественно значимых инициатив. На конкретных примерах участники изучили подходы к определению целевых аудиторий, выбору каналов и инструментов коммуникации. Отдельное внимание было уделено анализу общественных установок и моделей поведения», — сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Наставниками проекта выступили представители TEDxAstana, медиа и цифрового сообщества, а также специалисты в области PR, взаимодействия с государственными органами и юриспруденции.

По итогам обучения участникам вручили сертификаты. Выпускники также представили профессиональные портфолио, которые помогут редакциям находить экспертов для комментариев, интервью и аналитических материалов.