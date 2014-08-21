Казахстанских бизнесменов призвали публично обязаться выпускать конкурентоспособную продукцию

Экономика
Эльмира Киргеева

Национальная палата предпринимателей Казахстана объявила акцию "Бизнес-мобилизация", суть которой в активизации предпринимательского сообщества с целью производства конкурентоспособной отечественной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт НПП. Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Рахим Ошакбаев записал видеообращение. Он напомнил о поездке Главы государства в Алматинскую область, когда работа местных аграриев была подвергнута критике

"Мы знаем, что все годы независимости Глава государства проводит последовательную политику по развитию предпринимательства, созданию в Казахстане лучших в СНГ условий для ведения бизнеса. Только за последний год по поручению Президента был принят ряд беспрецедентных мер по кардинальному улучшению бизнес-климата – введен полный мораторий на проверки, выделен 1 трлн тенге для долгосрочного финансирования инвестпроектов, проведена реформа сокращения госорганов, снижен пресс давления правоохранительных органов и многое другое", - говорит Ошакбаев.

Как он отмечает, в свете последних событий в мировой экономике у Казахстана появился огромный экспортный потенциал: "Казахстанская продукция могла бы заместить запрещенные к импорту продукты питания из Европы и США на российском рынке, который оценивается в 350 млрд долларов. В этой ситуации мы, казахстанские предприниматели, к сожалению, до сих пор не смогли предложить ничего существенного на экспорт. Более того, по ряду элементарных продуктов питания мы сами являемся импортозависимыми".

Казахстанский бизнес должен проявить свою зрелость и ответственность, заявил зампред правления НПП.

"Мы призываем казахстанских предпринимателей присоединиться к акции "Бизнес-мобилизация", в которой они могут поддержать инициативы Главы государства и взять на себя публичные обязательства по увеличению выпуска конкурентоспособной продукции, наращиванию экспорта и в целом социально-ответственному развитию своего бизнеса", - заявляет Рахим Ошакбаев.

Он предлагает формат коротких видеороликов, которые будут размещены на специальном Youtube-канале. НПП обещает отслеживать предложенные инициативы и оказывать максимальное содействие в их реализации.

"Мы от лица Национальной палаты предпринимателей берем на себя обязательство в месячный срок совместно с отраслевыми ассоциациями и предприятиями представить на защиту в Правительство исчерпывающие "дорожные карты" решения накопившихся системных проблем в основных секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности. Мы планируем затронуть и ключевые вопросы доступа к финансам, земле, налогообложения, подготовки кадров, прозрачности выделения субсидий, доступа к госзакупкам, сертификации, тарифов и многое другое. Уже сейчас очевидно, что для сельского хозяйства нужны "длинные" "дешевые" деньги, нужно принципиально решить вопрос нехватки залогов",- говорит Рахим Ошакбаев.

Он уверяет, что члены НПП дойдут до каждого района, выявят и решат конкретные проблемы сельхозпроизводителей и пищевых предприятий.

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