Казахстанских чиновников лишат возможности брать взятки
Назымгуль Кумыспаева
В ходе заседания Общественной коалиции демократических сил "Казахстан–2050" 11 сентября в Астане первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал основные моменты антикоррупционной стратегии. Она, напомним, как поручил Глава государства, "должна создать условия, при которых использование служебных полномочий в корыстных целях станет невыгодным и невозможным". Документ, по словам первого вице-премьера, максимально упростит отношения общества и государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Планируется ввести принцип "одного окна" для инвесторов, а с 1 января 2016 года – расширить его применение. До конца 2015 года этот принцип будет реализован при экспортно-импортных операциях. По такому же принципу предусматривается получение отраслевых экспертиз проектно-сметных документаций строительства", – сообщил Бакытжан Сагинтаев.
К 2017 году, продолжил он, государственная экспертиза проектов будет на 50% передана в конкурентную среду, к 2020 году – на 90%. Это – мировая практика, отметил первый вице-премьер. Существенно будет упрощена регистрация субъектов предпринимательства. Ее сроки могут достигнуть даже 1 часа. Как сообщил Сагинтаев, будет отменено требование по формированию минимального уставного капитала.
"С 1 января 2015 года таможенный контроль будет перенесен с этапа таможенной очистки на этап – после выпуска товаров. Прохождение товаров через границу станет быстрее, сократится перечень требуемых документов. До конца текущего года планируется снизить стоимость получения сертификата происхождения, выдаваемого Национальной палатой предпринимателей, до уровня стоимости в странах Таможенного союза – с 4 МРП до 2 МРП. Также прорабатываются вопросы снижения стоимости перевозки грузов", – перечислил Бакытжан Сагинтаев.
Для сокращения сроков регистрации сделок она будет осуществляться только онлайн (бумажный формат будет исключен). "Полностью отменится обязательное требование о наличии печати для юридических лиц малого бизнеса", – отметил первый заместитель Премьера.
"Будут упразднены государственные комиссии по приемке построенных объектов. С июля 2015 года их функции передадут независимым экспертам под персональную ответственность. То есть авторский и технический надзор. Не надо будет собирать теперь 30–40 подписей, есть конкретные эксперты, которые отвечают за это головой. В случае чего заложены нормы административной и уголовной ответственности", – сказал Бакытжан Сагинтаев.
Он поведал и о некоторых планах в системе правоохранительных органов. Будет осуществлен поэтапный переход на метод автопатрулирования: "Мы говорим о том, что, начиная с 2017 года, полицейский жезл – как инструмент – вообще исчезнет".
Будет введен запрет на перевод сельскохозяйственных земель в другие категории, за исключением случаев расширения территории в соответствии с генпланом и для государственных нужд. Будут отменены: обязательное нотариальное заверение копий документов, техосмотр авто, не используемого в коммерческих целях, со сроком эксплуатации до 7 лет, а также доверенность на управление транспортным средством. С января 2015 года периодичность проверок сохранится только в сферах, представляющих повышенную опасность: атомная энергетика, оборот оружия, наркотических средств, прекурсоров, ядов, а также промышленная безопасность, эпидемиологически значимые и пожароопасные объекты.
"Сегодня многие проверки проводятся по сфальсифицированным обращениям. Для исключения такой практики пересматривается назначение внеплановых проверок и исключается возможность подачи необоснованных или анонимных жалоб. В случае выявления таких фактов будут применяться жесткие меры к контролирующим органам", – продолжил Бакытжан Сагинтаев, обратив внимание на то, что все эти реформы вкупе с оптимизацией госуправления позволят максимально ликвидировать условия, способствующие коррупции.
"Основными принципами противодействия коррупции должны стать партнерство государства и гражданского общества, прозрачность, открытость и подотчетность государства обществу, верховенство закона и неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения, нулевая терпимость и публичное порицание коррупции. Необходимо преодолеть существующий скепсис, укоренившиеся в обществе недоверие и стереотипы, формальный подход в преодолении коррупции", – подчеркнул в ходе заседания Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан–2050" первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек.
Подробно об Антикоррупционной программе партии "Нур Отан" рассказал руководитель рабочей группы по разработке документа, член фракции
партии в Мажилисе Парламента Нурлан Абдиров; о механизмах
противодействия коррупции в рядах партии проинформировал председатель
Республиканского Общественного Совета по противодействию коррупции при "Нур Отане" Каирбек Сулейменов. Проект программы, напомним, обсудили более 800 тыс. казахстанцев. Всего поступило свыше 800 предложений и дополнений. Ожидается, что Антикоррупционная программа
партии будет принята на предстоящем заседании Политического совета.
По итогам заседания члены ОКДС приняли Обращение ко всем гражданам Казахстана.