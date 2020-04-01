Казахстанских дипломатов и их семьи будут обязательно тестировать на коронавирус
Жанат Тукпиев
Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга рассказала о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По информации Есмагамбетовой, с 1 апреля все лица, прибывшие из-за рубежа, будут изолированы в карантинные стационары с момента прибытия в РК для проведения лабораторного обследования на КВИ.
Далее, после получения результатов, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, а лица с отрицательным результатом – на домашний карантин на 11 суток при наличии условий для изоляции.
"По согласованию с МИД введена норма, предусматривающая обязательное тестирование дипломатов и членов их семей, прибывающих в Казахстан с последующим домашним карантином", – сообщила спикер.
Данная норма, как и ранее, не распространяется на пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, прибывших из-за рубежа.
"Они подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания путем обзвона. Также лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска через государственную границу на железнодорожном транспорте и автопереходах, подлежат изоляции на дому в течение 14 суток", – резюмировала Есмагамбетова.