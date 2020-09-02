Казахстанских госслужащих будут увольнять за необоснованные доходы – Шпекбаев
Жанат Тукпиев
Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что казахстанских госслужащих будут наказывать и увольнять за необоснованные доходы, передает Kazpravda.kz.
"С учетом запуска в 2021 году первого этапа всеобщего декларирования мы предлагаем следующий механизм. В первоначальной, так называемой входной декларации, госслужащий зафиксирует все свои активы. Если при подаче очередной декларации будет выявлен значительный прирост доходов, который он не сможет обосновать, его ждет увольнение с госслужбы и конфискация суммы необоснованного превышения", – написал Шпекбаев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что серьезный превентивный эффект будет иметь введение института проверки на профессиональную неподкупность, успешно применяемого в развитых странах. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос распространения действия антикоррупционного законодательства на лиц, не являющихся госслужащими, но выполняющих публичные функции.
"То есть, мы предлагаем, чтобы за получение взяток и откатов топ-менеджеры коммерческих банков, руководители субъектов естественных монополий, частные судебные исполнители и ряд других категорий публичных служащих несли такую же уголовную ответственность, как госслужащие. Эта практика распространена во всем мире", – пояснил Шпекбаев.
Еще одно направление – это введение с 2021 года запрета для госслужащих, депутатов и судей на владение банковскими счетами за рубежом.
"Данная инициатива важна не только с точки зрения идеологии служения в интересах страны, но и в целях нивелирования возможностей для вывода коррупционного капитала", – добавил глава Агентства РК по противодействию коррупции.
В заключение Алик Шпекбаев подчеркнул, что будет проработан вопрос ужесточения наказания для чиновников, которые попались на коррупционных преступлениях.
"Будет проработан вопрос ужесточения наказания для взяткодателей и посредников во взяточничестве. Сильнейший профилактический эффект будет иметь отмена УДО в отношении осужденных коррупционеров. В продолжение этой логики мы выступаем за исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления и пересмотр назначения наказания для коррупционеров в колониях-поселениях", – резюмировал Шпекбаев.