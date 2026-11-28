Фото: Минтранспорта РК

Министерство транспорта информирует об ограничениях на автомобильное сообщение на российско-эстонской границе.

С 1 декабря 2026 года автомобильное сообщение через пункты пропуска на российско-эстонской границе будет приостановлено. Ограничения вводятся первоначально на шесть месяцев.

В связи с этим казахстанским перевозчикам, осуществляющим международные автомобильные перевозки в европейском направлении, а также участникам внешнеэкономической деятельности необходимо учитывать предстоящие ограничения при планировании маршрутов движения.