Министерство внутренних дел РК и Агентство РК по противодействию коррупции объединяются в борьбе с коррупцией в рядах полиции. Об этом стало известно в ходе встречи главы МВД Марата Ахметжанова с председателем Антикора Олжасом Бектеновым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

В ходе встречи руководители ведомств подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

В рамках документа предусмотрены обмен информацией, представляющей взаимный интерес в сфере противодействия коррупции, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, мониторинга и анализа коррупционных рисков.

Как отметил министр внутренних дел Ахметжанов, в ведомстве нацелены на жесткое пресечение коррупции в органах внутренних дел и чистку рядов от недобросовестных сотрудников через ВАКРы: «Это невозможно сделать без устранения в первую очередь предпосылок коррупции. Для этого мы проводим внутренние анализы рисков во всех подразделениях».

В свою очередь глава Антикоррупционной службы Бектенов поддержал инициативу МВД. Сотрудники полиции находится в тесном контакте с населением и поэтому наиболее подвержены бытовой коррупции. Об ее искоренении не раз говорил и Глава государства.

«Мы видим в лице МВД партнера в деле противодействия коррупции и формировании у населения уверенности о честности и неподкупности полиции, стоящей на страже безопасности и правопорядка в стране».

Кроме того, в полиции намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity check. Данная мера успешно применяется во многих странах.

В Казахстане ее внедрение предусмотрено в рамках реализации «Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы».

В данный момент агентством разрабатывается правовая основа.

Фото: ДП СКО