Казахстанских призеров Международной олимпиады по биологии IBO-2022 встретили в аэропорту Нур-Султана

В столичном аэропорту вице-министр просвещения Айбат Ильясов вместе с другими представителями ведомства и педагогами встретил призеров Международной олимпиады по биологии IBO-2022. Казахстанские школьники вернулись с 3 серебряными и 1 бронзовой медалями. Юные биологи улучшили показатели прошлого года, когда было завоёвано 1 серебро и 2 бронзы, сообщает Kazpravda.kz.

Международная олимпиада по биологии прошла в столице Армении 10-18 июля. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщал, что в ней приняли участие 250 ребят из 64 стран мира. Честь Казахстана защищали 4 школьника из Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска. Все они победители и призёры Республиканской олимпиады по биологии.

"На сегодня наши школьники завоевали 3 золотые, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей в самых престижных олимпиадах по математике, физике, химии, географии и биологии. В частности, на прошедшей в Армении олимпиаде по биологии вы с достоинством защитили честь Казахстана и принесли национальной сборной 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Сегодня самое большое богатство нашей страны – это человеческий капитал, главная цель – формирование интеллектуального потенциала страны. Как вы знаете, с этого года по поручению Президента победителям и призерам международных олимпиад предусмотрены денежные премии и гранты на обучение в казахстанских вузах без сдачи ЕНТ. Это большая поддержка талантливых детей со стороны государства. Мы знаем, что за любым достижением стоит колоссальный труд. Я уверенно могу сказать, что вы оправдали все ожидания своих родителей, учителей и школы. Искренне рад, что наша сборная продемонстрировала высочайший уровень подготовки и подтвердила лидерские позиции отечественной системы образования на мировой арене", – сказал вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов.

Отметим, что школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП (4,5 млн тенге), серебряную медаль – в размере 1000 МРП (3,1 млн тенге), бронзовую – 500 МРП (1,5 млн тенге). Выплаты также получат и педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.

"Было очень сложно, но я завоевал серебряную медаль. Я доволен результатом, но можно было бы выступить лучше. В целом впечатления приятные. Много людей из различных стран, очень гостеприимная Армения. Я завёл много друзей и знакомых. Считаю, что это большой опыт. Также хотелось бы поблагодарить моих учителей и тренеров за поддержку", – отметил обладатель серебряной медали Ерасыл Темирбеков.