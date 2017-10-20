Общество
Казахстанских проводников поездов обучили шпионской методике
Инга Селезнева
Прокуроры Астаны обучили шпионской методике "чтения людей" проводников поездов, по методам бывшего агента ЦРУ Джейсона Хансона. Эти навыки помогут казахстанским проводникам "вычислять" воров в поездах, сообщает ИнформБюро со ссылкой на пресс-службу Акмолинской транспортной прокуратуры.

Как стало известно, в рамках месячника противодействия кражам "Возможность украсть создает вора" прокуроры совместно с психологами внедряют методику "чтения людей" среди работников поездных бригад.

"По статистике, 44 процентов всех краж в регионе совершены в пассажирских поездах. Всего выявлены 36 фактов за девять месяцев. Методика "чтения людей" основана на технологиях спецслужб и позволяет моментально "считать" с человека его личностные характеристики, ценности, мотивы, убеждения и комплексы, а также достоверно спрогнозировать его поведение", – говорится в сообщении.

Столичные прокуроры обучали проводников по книге бывшего агента ЦРУ Джейсона Хансона "Защити себя по методике спецслужб", в которой экс-агент ЦРУ учит шпионским приемам, применяемым в обычной жизни.

Обучение направлено на практическое применение составления схемы психологического профиля человека, формирование умения по внешним признакам определять основные привычки, восприятие, мышление и поведение, которые определяют характер, личностные качества и базовые ценности человека, пояснили в ДВД.

"Теперь проводники поездов овладели навыками выявления по поведению, речи и иным внешним признакам людей, склонных к совершению правонарушений", – отмечается в информации.

В ближайшем будущем планируется проведение аналогичного мероприятия среди работников вокзального хозяйства.

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