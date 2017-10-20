Казахстанских проводников поездов обучили шпионской методике

Прокуроры Астаны обучили шпионской методике "чтения людей" проводников поездов, по методам бывшего агента ЦРУ Джейсона Хансона. Эти навыки помогут казахстанским проводникам "вычислять" воров в поездах, сообщает ИнформБюро со ссылкой на пресс-службу Акмолинской транспортной прокуратуры.
Как стало известно, в рамках месячника противодействия кражам "Возможность украсть создает вора" прокуроры совместно с психологами внедряют методику "чтения людей" среди работников поездных бригад.
"По статистике, 44 процентов всех краж в регионе совершены в пассажирских поездах. Всего выявлены 36 фактов за девять месяцев. Методика "чтения людей" основана на технологиях спецслужб и позволяет моментально "считать" с человека его личностные характеристики, ценности, мотивы, убеждения и комплексы, а также достоверно спрогнозировать его поведение", – говорится в сообщении.
Столичные прокуроры обучали проводников по книге бывшего агента ЦРУ Джейсона Хансона "Защити себя по методике спецслужб", в которой экс-агент ЦРУ учит шпионским приемам, применяемым в обычной жизни.
Обучение направлено на практическое применение составления схемы психологического профиля человека, формирование умения по внешним признакам определять основные привычки, восприятие, мышление и поведение, которые определяют характер, личностные качества и базовые ценности человека, пояснили в ДВД.
"Теперь проводники поездов овладели навыками выявления по поведению, речи и иным внешним признакам людей, склонных к совершению правонарушений", – отмечается в информации.
В ближайшем будущем планируется проведение аналогичного мероприятия среди работников вокзального хозяйства.