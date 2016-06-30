Экономика
Казахстанских школьников будут учить зарабатывать миллионы
Айнур Курамысова
В Казахстане в 2019 году в школьную программу 10-го и 11-го классов будет введена дисциплина по основам предпринимательства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В нашей стране сильна традиция патернализма, когда родители обеспечивают своих детей от рождения до самой смерти или знаменитый агашка обеспечит карьеру племянника благодаря своим связям. Так в нашей стране рождаются рантье, инфантилизм детей и молодого поколения, аморфность, а не решительность за свою личную судьбу. Мы проектируем будущее развития предпринимательства в нашей стране, когда дети строят свое счастье за счет личной предприимчивости, когда дети становятся миллионерами до совершеннолетия, когда предпринимательское чутье и дух определяют самые высокие стандарты жизни", – сказал член президиума НПП, председатель Комитета социальной сферы и социального партнерства Талгат Доскенов в ходе "круглого стола" в Астане.

По его словам, введение в обязательную школьную программу курса по основам предпринимательства будет способствовать воспитанию молодых людей, знающих тонкости ведения бизнеса со школьных лет.

Новый предмет будет ориентирован на практическую часть обучения. Второй в двухгодовой программе рассчитан на разработку и защиту собственной бизнес-идеи.

"Ученики перед 11-м классом ищут перспективную бизнес-идею в своем регионе, на основе которой составляют бизнес-план и защищают свой проект в конце года. В предмете предусмотрено обучение финансовой грамотности, изучение особенностей кредитно-денежной политики банков", – разъяснил Доскенов.

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