Казахстанских студентов обеспечат образовательными кредитами

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, как будут обеспечивать доступ к высшему образованию в свете роста рождаемости в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в последние 2 года в Казахстане рождается рекордное количество детей. По его словам, это может оказать большое давление на систему образования.

«В этом году мы выделили рекордное за последние 30 лет количество грантов – 88 тысяч, на 19% больше, чем в прошлом году. Но даже ежегодное увеличение количества грантов все равно не будет давать возможность растущему населению получать доступ к высшему образованию. Поэтому мы переходим на модель дифференцированных грантов», – добавил министр.

Глава министерства заявил, что создана специальная рабочая группа, которая изучает, как дать большему числу людей возможность получать, если не полный, то частичные гранты – 30-50-75%.

«Другой системный механизм – мы возвращаемся и пересматриваем механизм студенческих кредитов. Это была неплохая модель. Реализовывалась с конца 90-х годов в Казахстане. Я сам учился по кредиту в Евразийском национальном университете, в 1999 году поступил. Но со временем модель заглохла. Мы сейчас пересматриваем эту модель, понимаем, почему она не смогла стать устойчивой, и даем возможность льготного под 2-3% годовых кредитования», – пояснил спикер.

По его словам, этот механизм планируется внедрить со следующего года.

Данная инициатива отвечает поручениям Главы государства из Послания – с 1 января 2024 года отчислять средства с Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

«С 2024 года каждый ребенок будет иметь специальный накопительный счет, где будут копиться деньги на образование. Комбинируя эти механизмы, мы будем компенсировать демографическое давление на нашу систему образования. Давать меры социальной поддержки как можно большему количеству наших детей, чтобы они имели доступ к высшему образованию», – резюмировал Саясат Нурбек.