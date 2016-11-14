Казахстанских туристов в Индии призывают к осторожности
Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, предупреждать туристов о ситуации в стране, передает Kazpravda.kz.
"В связи с локальными общественными волнениями в Индии, связанными с выводом из оборота купюр номиналом 1 000 и 500 рупий, Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК рекомендует казахстанским туристам, находящимся на территории этой страны, соблюдать меры предосторожности, сохранять спокойствие, выполнять требования местных властей, избегать мест массового скопления людей, по возможности пользоваться безналичными расчетами", – говорится в сообщении МИР РК.
С 8 ноября 2016 года в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1 000 рупий – самые крупные банкноты в стране. 9 ноября банки возобновили работу после однодневной паузы, начав обменивать старые банкноты на новые номиналом 2 000 рупий. С 10 ноября началась выдача новых банкнот в 500 рупий.
Купюры 500 и 1 000 рупий можно будет обменять в банках страны или почтовых отделениях до 30 декабря 2016 года. Кроме того, на безналичные платежи никаких ограничений не вводится, поэтому казахстанцы в Индии смогут расплачиваться банковскими картами.