Казахстанских тяжелоатлетов на год отстранили за старый допинг

Казахстанская сборная по тяжелой атлетике отстранена на год от международных соревнований в связи с результатами допинг-проб 2008 и 2012 годов по решению Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт IWF
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"Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял единогласное решение, что сборные команды стран, у которых было установлено три или более нарушений антидопинговых правил (ADRV) в повторном анализе проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год (от международных соревнований под эгидой IWF – Авт.)", – указано в сообщении на сайте федерации.
В список отстраненных помимо сборной Казахстана вошли также команды тяжелоатлетов России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Турции и Украины.
Таким образом, представители указанных стран пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.
Как уточняется на портале Vesti.kz
, Казахстан после перепроверки проб с Игр в Пекине и Лондоне лишился семи медалей в тяжелой атлетике. По итогам ОИ-2008 лишен "золота" Илья Ильин, "серебра" – Ирина Некрасова, а "бронзы" – Мария Грабовецкая. По итогам ОИ-2012 "золото" вернули все тот же Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза.