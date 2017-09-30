Казахстанских тяжелоатлетов на год отстранили за старый допинг

Спорт
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Казахстанская сборная по тяжелой атлетике отстранена на год от международных соревнований в связи с результатами допинг-проб 2008 и 2012 годов по решению Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт IWF.

"Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял единогласное решение, что сборные команды стран, у которых было установлено три или более нарушений антидопинговых правил (ADRV) в повторном анализе проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год (от международных соревнований под эгидой IWF – Авт.)", – указано в сообщении на сайте федерации.

В список отстраненных помимо сборной Казахстана вошли также команды тяжелоатлетов России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Турции и Украины.

Таким образом, представители указанных стран пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

Как уточняется на портале Vesti.kz, Казахстан после перепроверки проб с Игр в Пекине и Лондоне лишился семи медалей в тяжелой атлетике. По итогам ОИ-2008 лишен "золота" Илья Ильин, "серебра" – Ирина Некрасова, а "бронзы" – Мария Грабовецкая. По итогам ОИ-2012 "золото" вернули все тот же Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза.

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