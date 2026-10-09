Казахстанских военных начали обучать созданию программ с помощью ИИ

Дана Аменова
корреспондент

Особое внимание уделяется безопасности информации

Фото: Министерство обороны Казахстана

В Maqsut Narikbayev University началось обучение военнослужащих Минобороны использованию искусственного интеллекта в повседневной служебной деятельности. Курс пройдут 75 человек, в том числе военнослужащие срочной службы Сил воздушной обороны и Сухопутных войск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

На практических занятиях военнослужащие освоят основы вайб-кодинга – создания программ и цифровых инструментов с помощью запросов к искусственному интеллекту. Участники научатся анализировать и визуализировать большие массивы данных, разрабатывать платформы и автоматизировать рабочие процессы.

«Наша задача – дать военнослужащим навыки, которые они смогут применять в повседневной служебной деятельности. Мы учим их создавать собственные цифровые решения для конкретных задач: от анализа данных по стране и регионам до автоматизации рабочих процессов. Главное – показать, как это работает, помочь преодолеть порог входа, чтобы дальше человек мог самостоятельно развивать свои идеи», — отметил заместитель председателя Правления MNU по науке, инновациям и искусственному интеллекту  Сергей Пен.

Особое внимание уделяется безопасности информации. Сейчас ведется работа над отдельной системой искусственного интеллекта для военнослужащих. Предполагается, что введенные в нее данные не будут передаваться за пределы системы, что позволит применять технологии ИИ с учетом требований к защите военной информации.

«Занятия по вайб-кодингу очень пригодятся мне в повседневной деятельности. С его помощью можно выполнять задачи в разы быстрее и эффективнее. Больше всего мне понравилось, что с помощью ИИ можно одновременно работать с несколькими приложениями, собрав их воедино. Программа сама прописывает необходимый код, а пользователю необходимо правильно сформулировать задачу», – поделился своим мнением офицер Департамента военного образования и науки майор Гани Курганбаев.

По завершении обучения участникам вручат сертификаты.

Программа «AI-X» реализуется в MNU в рамках трехлетнего государственного эксперимента и сочетает изучение технологий искусственного интеллекта с отраслевой подготовкой. Для практических занятий используются специализированная AI Agentic Lab и вычислительные ресурсы университета.

#военнослужащие #цифровизация #обучение #ИИ

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