Фото: пресс-служба КГА
Международное сотрудничество , Транспорт , Европа

Казахстанским авиакомпаниям не грозит включение в "черный список" Еврокомиссии – КГА

Еврокомиссия положительно оценила уровень безопасности полетов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

20 октября в городе Брюсселе (Бельгия) казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым при участии генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) Каталина Раду и представителей ААК провела техническую встречу с Европейской комиссией, Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и представителями государств-членов Европейского Союза.

Европейскую делегацию возглавлял заместитель руководителя отдела безопасности полетов Европейской комиссии Питер Соренсен.

В ходе встречи казахстанская сторона проинформировала о принятых мерах и реализуемых планах корректирующих действий в части летной эксплуатации, летной годности, лицензирования авиаперсонала и стандартизации процессов ААК по улучшению уровня безопасности полетов в Казахстане. были презентованы ожидаемые изменения в действующее законодательство Казахстана по внедрению нового подхода финансирования ААК и дальнейшего планомерного перехода на европейскую модель регулирования отраслью гражданской авиации в Казахстане.

Европейская сторона положительно восприняла принимаемые авиационными властями Казахстана меры по реализуемым мероприятиям.

«Главой делегации Европейской комиссии высоко оценена и поддержана реализуемая с 2019 года в Казахстане европейская модель регулирования гражданской авиацией и отмечено, что это является передовым и одним из наиболее эффективных подходов в мире, который полностью соответствует европейским стандартам безопасности полетов. Также отмечена необходимость эффективной реализации нового механизма финансирования и обеспечения ресурсов ААК для выполнения обязательств по функционированию устойчивого авиационного регулятора в Казахстане и обеспечению безопасности полетов в стране.

Также Еврокомиссия позитивно оценила прогресс в областях летной годности, летной эксплуатации, лицензирования авиаперсонала, управлении безопасности полетов, стандартизации процессов ААК и обновленную структуру организации и призвала продолжить работу в данном направлении. Европейская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку в данных вопросах», – отмечается в сообщении комитета.

На основании представленного прогресса представители Европейской комиссии подтвердили, что на сегодняшний день у казахстанских авиакомпаний отсутствуют угрозы по внесению в список безопасности полетов («черный список») Еврокомиссии и введению каких-либо ограничений на полеты в Европу.

 

 

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