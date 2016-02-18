Казахстанским боксерам по силам выиграть 2 золотые медали в Рио – тренер сборной Германии
Ерзат Сергазин
В Алматы для проведения совместных сборов с командой Казахстана прибыла национальная сборная Германии, чей наставник высоко оценил шансы наших соотечественников на грядущих Олимпийских играх, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт КФБ.
"Казахстанская команда – очень сильная. Ваша страна обладает очень хорошей школой любительского бокса. Считаю, что Казахстан, Куба и Узбекистан являются на сегодня доминирующими в мировом боксе. Если говорить о шансах казахстанских боксеров на Олимпиаде, то думаю, что вашей сборной по силам завоевать две золотые медали в Рио", – отметил наставник немецкой дружины.
Также Харри Капель рассказал, по какой причине его команда решила провести учебно-тренировочные сборы именно в Казахстане.
"Проведение совместных сборов с боксерами из Казахстана – полезный опыт для нас, учитывая, что нам предстоят отборочные турниры к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Казахстанская школа бокса воспитала уже не одного олимпийского чемпиона, и мы считаем важным перенимать опыт побед Казахстана для нашей страны", – сказал главный тренер сборной Германии.