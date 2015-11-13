Казахстанским инноваторам нужно создавать больше брендовых проектов – эксперт

Происшествия
Меруерт Нургазинова
Фото с сайта biz.liga.net
Казахстану необходимо серьезно и много работать над брендом страны. Так прокомментировала итоги конференции Techconnect и проведенного в ее рамках конкурса стартапов директор бизнес-инкубатора Happy farm Анна Дегтярева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, победителем стартап-баттла стала казахстанская компания Wipon, разработка которой позволяет выявлять контрафактную продукцию.

Жюри конкурса оценивало работы по нескольким критериям: инновационность, этап реализации проекта, наличие реальных пользователей, инвестиционная привлекательность, качество и проблема, которую он решает.

"Мы видели очень классные проекты, и мне, честно признаться, очень приятно, что выиграл проект из Казахстана. Были представлены разные идеи из Украины, России, Кыргызстана. Приятно, что Казахстан не просто встретил, но и взял Гран-при", – поделилась своим мнением одна из членов жюри, CEO Happy farm Анна Дегтярева. 

Генеральный директор бизнес-инкубатора посоветовала будущим участникам конференции и начинающим разработчикам startup-проектов делать упор на узнаваемость продукта и главное – продвигать бренд страны. 

"Много процессов здесь происходит правильных и на должном уровне. Но, к сожалению, не все об этом знают. Миру нужно доносить свои разработки и достижения. Грядет "ЭКСПО-2017". Был показан ролик, в котором опросили большое число англичан на предмет, знают ли они, где находится Казахстан? Они не знают, где это, что это. Здесь столько сделано за 25 лет, настолько далеко страна ушла, выросло новое поколение совершенно других людей, талантливых, предприимчивых, которые говорят на английском языке, имеют прекраснейшее образование, сделан фантастический рывок вперед. Нужно работать над узнаваемостью, чтобы люди знали, чтобы инвесторы знали, что для них разрабатывается все, чтобы климат был инвестиционно-привлекательным, чтобы комфортно инвестировать", – заключила Анна Дегтярева. 

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