Казахстанским паломникам рекомендуют пользоваться услугами официальных туроператоров

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Глава Комитета индустрии туризма советует туристам всегда запрашивать у туроператоров документы, подтверждающие наличие лицензии.

Фото: Kazpravda.kz

Некоторые паломники из Казахстана оказались в сложной ситуации в городах Мекка и Медина из-за того, что туркомпании, деятельность которых не зарегистрирована официально, не выполнили свои обязательства. В связи с чем в Комитете индустрии туризма рекомендуют паломникам пользоваться услугами официальных туроператоров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Председатель Комитета индустрии туризма при МКС Дастан Рыспеков сообщил, что к ним поступили жалобы на туристическую компанию «Kausar travel».

«У данной компании отсутствует лицензия на туроператорскую деятельность. Она зарегистрирована в качестве турагентства, соответственно не имела права заниматься туроператорской деятельностью. Поэтому мы направили письма в МВД и Комитет государственных доходов для защиты интересов туристов и принятия необходимых мер», - отметил он.

В этой связи Рыспеков посоветовал туристам всегда запрашивать у туроператоров документы, подтверждающие наличие лицензии.

«По правилам, ежегодно между религиозным объединением и принимающей страной составляется соглашение для осуществления туроператорской деятельности. Также туроператорам в сфере религиозного туризма необходимо иметь договор, заключенный с банком второго уровня в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК», - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что директора турагентства "Kausar Travel" арестовали в Алматы.

#туризм #компании #лицензия #паломники

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