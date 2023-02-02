Казахстанским паломникам рекомендуют пользоваться услугами официальных туроператоров

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Некоторые паломники из Казахстана оказались в сложной ситуации в городах Мекка и Медина из-за того, что туркомпании, деятельность которых не зарегистрирована официально, не выполнили свои обязательства. В связи с чем в Комитете индустрии туризма рекомендуют паломникам пользоваться услугами официальных туроператоров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Председатель Комитета индустрии туризма при МКС Дастан Рыспеков сообщил, что к ним поступили жалобы на туристическую компанию «Kausar travel».

«У данной компании отсутствует лицензия на туроператорскую деятельность. Она зарегистрирована в качестве турагентства, соответственно не имела права заниматься туроператорской деятельностью. Поэтому мы направили письма в МВД и Комитет государственных доходов для защиты интересов туристов и принятия необходимых мер», - отметил он.

В этой связи Рыспеков посоветовал туристам всегда запрашивать у туроператоров документы, подтверждающие наличие лицензии.

«По правилам, ежегодно между религиозным объединением и принимающей страной составляется соглашение для осуществления туроператорской деятельности. Также туроператорам в сфере религиозного туризма необходимо иметь договор, заключенный с банком второго уровня в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК», - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что директора турагентства "Kausar Travel" арестовали в Алматы.