Казахстанским полицейским купят планшеты на 874 млн тенге
Жания Уранкаева
874 млн тенге требуется из местных бюджетов на обеспечение планшетами казахстанских полицейских. Об этом заявил министр внутренних дел РК Калмухамбет Касымов, презентуя совместно с Генпрокурором РК Жакипом Асановым пилотный проект по составлению электронных протоколов "Единый реестр административных производств", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам Жакипа Асанова, ежегодно в Казахстане возбуждается около 4 млн административных дел, по которым 64 госоргана составляют протоколы. При этом накладывается административных штрафов на сумму более 26 млрд тенге, из которых взыскивается лишь половина.
"Из четырех миллионов 75 процентов, или три миллиона дел заканчиваются административными штрафами, 20 процентов – предупреждениями, остальные пять процентов падают на долю других административных взысканий. Главой государства поставлена задача по развитию цифровых технологий, в том числе и в правоохранительной деятельности. Цель всех этих шагов одна – улучшить качество предоставляемых услуг, повысить степень защищенности наших граждан с цифровой точки зрения. Все административные дела, так же как и уголовные, будут иметь единую регистрацию по всей стране. Это минимизирует бюрократию, коррупцию, уменьшит злоупотребление и повысит доверие населения", – сказал Жакип Асанов.
В свою очередь глава МВД отметил, что на данный момент в рамках пилотного проекта закуплено лишь 50 планшетов.
"Вся эта деятельность требует материальных затрат, сейчас мы приобрели 50 планшетов и 50 терминалов, до конца года нам акимат Астаны обещает еще 150, чтобы на сто процентов работали столичные полицейские, нужно 280 планшетов. Для того чтобы в Казахстане это запустить, нам нужен 2 971 планшет, общая цена вопроса – 874 миллиона. Все это будет содержаться за счет местных акимов, если акимы поддержат, то это облегчит работу полицейских и обеспечит прозрачность их деятельности", – заявил Касымов.
Единый реестр административных производств – это информационная система, предназначенная для хранения цифровой информации – материалов административного дела, полностью заменяющая собой бумажный вариант, с высоким уровнем безопасности.
В данной системе заложена функция по формированию административного дела, содержащая в себе алгоритм последовательных действий – с момента возбуждения административного производства до исполнения наложенного административного взыскания, в том числе уплаты штрафа, со снятием всех наложенных ограничений приговора, позволяющая прикреплять все сведения о полученных доказательствах, включая фото, видео и аудиозаписи, а также иные файлы и программные продукты.
В Генпрокуратуре РК, являющейся разработчиками программы, планируют в дальнейшем перевести в цифровой формат работу всех 64 госорганов.
"Начинаем с дорожной полиции, так как на ее долю приходится более половины всех административных производств", – резюмировал главный прокурор Казахстана.
Добавим, что теперь для оформления протокола за совершенное нарушение ПДД достаточно будет ввести ИИН гражданина, остальные данные выдаст сама система. Мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате. Протокол подписывается ЭЦП инспектора и в режиме реального времени попадает в базу данных.
Ознакомление с протоколом правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью стилуса. Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр, второй экземпляр с живой подписью нарушителя остается у инспектора. Электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление. Если у гражданина имеется смартфон либо мобильное устройство с выходом в Интернет, то по ссылке, указанной в SMS-уведомлениях, можно будет посмотреть сам электронный протокол. В случае несогласия гражданина с составленным инспектором протоколом будет составляться второй протокол несогласия в присутствии понятых.