Казахстанским студентам повысят стипендии в этом году

Общество
4277
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане на 20% повысят стипендии студентов в 2021 году. Стипендии магистрантов и докторантов увеличат на 15%. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

"В 2021 году размер государственной стипендии студента составит более 31 тыс. тенге, магистранта – порядка 76 тыс. тенге, докторанта – 172 тыс. тенге. По поручению Президента к 2025 году предусмотрено поэтапное увеличение стипендии студентов, магистрантов и докторантов. Если говорить о студентах, то с 1 сентября 2020 года стипендия будущих педагогов была повышена до 42 000 тенге", – рассказал министр.

Кроме того, Асхат Аймагамбетов добавил, что в этом году разработана новая система выплаты стипендий студентам, магистрантам и докторантам. Теперь они будут поступать напрямую на карточные счета получателей. Это, как отметил министр, исключит коррупционные риски и обеспечит прозрачность распределения денег. Ранее они перечислялись вузам, которые самостоятельно начисляли стипендии.

Реализация пилотного проекта уже началась.

Популярное

Все
Шахматный караван отправился в путь
Сказки в новых одежках
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
С толстой сумкой на ремне
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Познать дух казахского народа
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Нота протеста
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Мал человек, да за рулем страшен
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Когда сапожник без сапог
Немного денег – и вы бизнесмен?
А «безналом» – лучше!
Работа над ошибками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]