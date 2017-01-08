Казахстанским туристам в Таиланде рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК рекомендует казахстанским туристам, находящимся на территории острова Самуи (Таиланд), не поддаваться панике и соблюдать меры предосторожности: не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей, сообщает Kazpravda.kz
.
По предварительным данным, казахстанских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами.
В результате проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда, за последнюю неделю пострадавшими оказались более 700 тысяч человек, 12 погибли
, оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту.
В Департаменте индустрии туризма МИР РК призвали туроператоров, реализующих туры в Таиланд, следить за метеорологической ситуацией в этой стране и в оперативном режиме информировать туристов о возможном ухудшении погодных условий и связанных с ними опасностях. Ведомство следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел РК.
Самуи – это второй курортный остров в Таиланде по популярности после Пхукета. Как ожидается, погода на острове улучшится в течение ближайших дней.