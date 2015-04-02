Казахстанским Военно-морским силам – 22 года

Сегодня исполняется 22 года созданию Военно-морских сил ВС РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК."Соответствующий указ был подписан 22 года назад, 2 апреля 1993 года Президентом РК", – говорится в сообщении.Каспийский регион имеет исключительное значение для экономики Казахстана. Для обеспечения его защиты у страны возникла необходимость создания современных Военно-морских сил.Главной задачей ВМС является защита неприкосновенности государственной границы, территориальной целостности, суверенитета, экономических интересов нашей страны в казахстанском секторе Каспийского моря."Военно-морские силы планомерно развиваются, проводится интенсивная работа по строительству и приобретению кораблей. За последние три года в строй вступили 3 ракетно-артиллерийских корабля, которые были построены на отечественном предприятии АО "Уральский завод "Зенит". Также на российском судостроительном заводе был заложен минно-тральный корабль "Алатау", кроме того, изучается возможность приобретения кораблей с ударным вооружением", – указывается в сообщении МО РК.В честь военных моряков в Актау проходит ряд торжественных мероприятий – возложение венков, торжественное шествие парадного расчета, а также праздничный концерт.Командование частей Актауского гарнизона поздравило военнослужащих с профессиональным праздником и выразило уверенность в том, что личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан, успешно выполняя поставленные задачи, надежно стоит на страже западных рубежей страны и постоянно совершенствует свое боевое и профессиональное мастерство.