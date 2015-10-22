Казахстанский альфа-металл

Казахстанский электролизный завод – своеобразный драгоценный камень в промышленной короне нашей республики. Ежегодно в его цехах выпускается четверть миллиона тонн чистого алюминия. Похоже, самая высокая активность этого альфа-металла, обозначаемого символом Al в Периодической системе Менделеева, побуждает приращивать заводские мощности и видеть открывающиеся перед алюминиевым производством высоты.Собственно, алюминиевая промышленность и появилась в независимой республике с началом работы КЭЗа в 2007 году. А теперь Казахстан прочно закрепился в десятке самых современных мировых производителей алюминия. Как построить и запустить металлургический завод меньше чем за три года, если в других странах на это уходит минимум пять лет? Знатоки скажут: «Невозможно!» Но те, кто знаком с историей строительства КЭЗа, не станут слушать пессимистов. Они покажут работающие цеха и готовую продукцию. Да напомнят, что в мае 2005 года первые кубометры бетона в фундамент основного цеха предприятия заложил Президент РК Нурсултан Назарбаев.В степи, в 13 км от Павлодара, должен был вырасти завод. И уже 12 декабря 2007 года вошла в строй первая очередь. Тогда Главе государства, прибывшему на церемонию пуска первенца цветной металлургии независимого Казахстана, презентовали отечественный «крылатый металл». Той цели, на реализацию которой на родственных производствах в других странах затрачивают не менее пяти лет, в Павлодаре достигли за два года и семь месяцев!Дальше все пошло, как по конвейеру. В середине 2008 года введен второй этап первой очереди. Затем, 25 июня 2010 года, запустили в эксплуатацию вторую очередь АО «КЭЗ», удвоив тем самым его производственную мощность. Она составила 250 тыс. тонн продукции в год. Завод современный, кроме зарекомендовавших себя технологических линий, здесь действует уникальное газоочистное оборудование, которое способно улавливать до 99,9% выбросов в атмосферу. Работает на предприятии 2 500 человек.– Мы реализовали мечту Елбасы, Казахстан выпускает свой алюминий. Неоднократно Глава государства посещал наше предприятие, лично осматривал объекты и давал поручения о дальнейших улучшениях. Я помню все встречи с Нурсултаном Абишевичем и, как весь наш коллектив, горжусь тем, что все его наказы выполнены, – говорит литейщик цветных металлов цеха электролиза алюминия КЭЗ Суат Солтаниманов.Сегодня АО «КЭЗ», входящее в состав Евразийской Группы (ERG), – один из первых крупных индустриальных проектов, реализованных в новейшей истории Казахстана и даже СНГ. Завод является первым и единственным отечественным производителем первичного алюминия в 20-килограммовых чушках высшей марки качества А8 и А85. Это не все. По данным Лондонской биржи металлов, электролизный завод в Павлодаре входит в первую мировую пятерку (из 280 предприятий производства алюминия) по качеству металла и его себестоимости. И эту марку АО «КЭЗ» держит.Подтверждение тому – поставка более 90% продукции КЭЗ на внешний рынок, что вкупе с прочими отраслями наращивает экспортный потенциал Казахстана. Наиболее крупными потребителями павлодарского алюминия являются заводы Российской Федерации, Беларуси, Узбекистана и юг Европы. Около 10% «крылатого металла» приобретают отечественные производители продукции с добавленной стоимостью.А в промышленной истории мира «серебро из глины», так называли алюминий его первые производители, засияло в 1855 году на Всемирной промышленной выставке в Париже. Пластины и слитки алюминия, полученные французским ученым и промышленником Сент-Клер Девилем стали сенсацией. Тогдашний император Франции Наполеон III, «маленький племянник великого дяди», даже устроил банкет, на котором членам монаршей семьи и наиболее почетным гостям подали алюминиевые приборы, тогда как гостям попроще – лишь золотые и серебряные.Если в прошлые века даже императорам было не под силу обеспечить каждого алюминием по потребности, то с развитием промышленности в мире этот легкий металл занял заслуженное место, став проводником технического прогресса. Никакая «умная» техника не может обойтись без алюминия. А самолеты и затем космические ракеты без «крылатого металла», почему алюминию и дали такое звание, просто не поднялись бы в воздух. Кстати, на изготовление воздушных кораблей и направляется определенный процент объема первичного алюминия высшей марки качества А8 и А85, который производит Казахстанский электролизный завод в 20-килограммовых алюминиевых чушках.Сегодня КЭЗ, входящий в Евразийскую Группу (ERG), по праву считается одним из самых высокотехнологичных металлургических производств, соответствующих всем международным требованиям. Завод оснащен передовым оборудованием известных мировых фирм. Здесь применяется самый современный и экологически безопасный метод производства алюминия – технология предварительно обожженного анода.При этом используются высокоамперные электролизеры. Под воздействием 300 тыс. ампер, устойчивое соединение алюминия и кислорода распадается и из расплавленного глинозема начинает оседать чистый алюминий. Процесс занимает около суток. За это время один электролизер производит около 2 тонн металла. Будто и немного, но только в одном цехе КЭЗ таких установок 144. Каждые сутки из литейного цеха выходит 600 тонн алюминия.В конце прошлого года на анодном производстве, построенном на базе Казахстанского электролизного завода, получили первую продукцию. Тем самым взят курс на полное импортозамещение. Если ранее аноды закупали в России и в Китае, то теперь наладка оборудования успешно завершена, уже выпущено более 60 тыс. отечественных обожженных анодных блоков. В строительство нового производства мощностью 136 тыс. тонн обожженных анодов в год инвестировано около 300 млн долларов.В планах – строительство третьей очереди завода с литейным отделением для выпуска алюминиевых сплавов мощностью 140 тыс. тонн в год.– Насколько реален план расширения завода? – задаю вопрос президенту АО «Казахстанский электролизный завод» Алмазу Ибрагимову, который с нуля возводил данное предприятие.– Это не составит для нас труда, – последовал ответ. – Есть опыт и люди, которые сооружали КЭЗ. Я думаю, что в этот раз мы еще существеннее сократим сроки, так как на площадке, где предполагается возводить третью очередь, уже проложены резервные коммуникации и другие мощности. Как только будут необходимые средства, мы готовы начать строительство.Будет строиться не только этот объект. Евразийская Группа наметила большую программу по строительству жилья. Три жилых корпуса для работников АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод» будут возводить в Павлодаре, продолжая традицию. Металлурги первыми в области начали строить дома и детские сады за счет предприятия. А в декабре прошлого года КЭЗ открыл для своих сотрудников рабочее общежитие, где теперь проживает более 100 семей заводчан.Помимо этого, для сотрудников КЭЗ действует медицинский центр, оснащенный современным оборудованием.АО «Казахстанский электролизный завод» участвует и в жизни областного центра, финансируя различные программы и мероприятия по улучшению экологии и озеленению территорий, помогает нуждающимся павлодарцам.…Когда будет построена третья очередь Казахстанского электролизного завода, давшего начало алюминиевому кластеру в регионе, он упрочит свои позиции одного из лидеров в СНГ и мире по мощности, качеству и себестоимости металла.Это его марка – быть лучшим!