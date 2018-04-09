Общество
Казахстанский альпинист покорит Эверест в честь 20-летия Астаны
Жанат Тукпиев
Легендарный казахстанский альпинист Максут Жумаев намерен поднять флаг столицы Казахстана на самую высшую точку Азии – пик Эверест и посвятить данное восхождение 20-летию Астаны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Мне приятно посвятить свое восхождение Астане, потому что прошли те времена, когда мы выполняли спортивные восхождения только ради удовлетворения своих личных амбиций. Я считаю, что есть возможность привлечь внимание всей казахстанской общественности, всей страны, ведь Астана – это символ и будущее нашей страны. Также от лица простого человека я бы хотел показать своим восхождением стремление казахстанцев и чем живет настоящий, современный гражданин Казахстана. Безусловно, восхождение будет непростым. Сейчас никто не дает гарантии, что гора нас пустит, что погода будет хорошая, не будет ураганов и низких арктических температур. Но в наших и ваших силах приложить все для удачного восхождения", – сказал Жумаев.

В 2007 году Максут Жумаев уже восходил на Эверест с северной стороны. В этот раз он будет покорять пик высотой 8848 метров над уровнем моря с юга – со стороны Непала.

"В восхождении будут участвовать 3 страны. Это Казахстан, Россия и Швейцария. Также нам будут помогать представители и гиды из Непала. Восхождение будет проходить с южной стороны в "гималайском стиле", то есть с предварительной подготовкой лагерей на разных участках. Чтобы вы понимали, есть еще и "алтайский стиль" – это когда альпинист выходит из базы или лагеря и поднимается на вершину", – пояснил он.

Стоит отметить, что за всю историю на эту точку поднимались только 2 казахстанца. Кроме того, он является единственным казахстанцем, покорившим 14 мировых вершин выше 8 тысяч метров без применения дополнительного кислорода.

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