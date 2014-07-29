Казахстанский арбитр впервые обслужит финал чемпионата Европы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

"Впервые в истории казахстанского футбола представитель казахстанского футбольного судейского корпуса участвует в финальном матче чемпионатов Европы. Лайнсмен из Тараза Евгений Бельский вошел в состав бригады рефери, которые обслужат игру между юношескими сборными Германии и Португалии", - сообщается пресс-службой.

По информации пресс-службы, назначение отечественного арбитра на финальный матч турнира УЕФА свидетельствует о возросшем авторитете системы казахстанского судейства и о высоком доверии со стороны Европейской футбольной ассоциации.

Финал чемпионата Европы среди юниоров состоится в Будапеште 31 июля в 22.45 по времени Астаны. Прямая трансляция будет организована на канале Eurosport. Главным судьей матча будет Хавьер Эстрада Фернандес из Испании. Ассистенты арбитра - Даррен Ингланд из Англии и Евгений Бельский из Казахстана. Резервным судьей выступит Инеа Джорджи из Албании, инспектором матча - Йосеф Марко из Словакии.

Евгений Бельский родился в 1981 году, является одним из ведущих лайнсменов Казахстана, ассистентом ФИФА он работает в течение последних 10 лет. На турнире в Венгрии казахстанский арбитр обслужил 4 матча, включая 1 полуфинал.