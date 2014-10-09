Казахстанский авторынок вырос более чем на 7% в 2014 году

Политика
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Шынар Оспанова
Казахстанский авторынок вырос более чем на 7% в 2014 году. Об этом в ходе выступления на II Форуме машиностроителей Казахстана сообщил президент Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрей Лаврентьев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Импорт из России составил 59 тыс. по сравнению с 51 тыс. в прошлом году, и увеличился на 14%. По импортным автомобилям у нас наблюдается падение, что объясняется замещенными автомобилями поступающими из России и произведенными в Казахстане, минус 4,4 %, то есть достаточно хорошая тенденция. Итого, общий рынок вырос по сравнению с прошлым годом на 7,5% - это динамика в чистом выражении, и на 8,2% - в денежном выражении",  - рассказал Андрей Лаврентьев, открывая работу круглого стола по автомобильному машиностроению.

По его словам, отечетсвенный рынок делится на 3 части - это производство в Казахстане, автомобили поступающие из России, причем и импортные бренды, а также как таковой чистый импорт, который попадает в республику. Итоги у нас таковые: казахстанское производство у нас возросло на 4,9% по итогам января-августа 2014 года, по сравнению с 2013 годом и  составляет уже более 22 тыс. автомобилей произведенных в Казахстане. 

 Есть определенный провал по недорогому сегменту – до 10 тыс. автомобилей. Начиная с июля мы видим что тенденция спадает, июль-август даже у нас был минус, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, но в целом по планам ситуация выравнивается и примерно 8,5 – 9% объема дополнительно в этом году мы все-таки ожидаем. Такие положительные тенденции у нас существуют и факторы способствующие росту, то есть это новые модели в масс медиа сегменте, это произодители, которые дополнительно запускают производство здесь, развитие производтва, поддержка гос-ва ну и факторы, способствующие падению рынка, валютные колебания, девальвационные процессы в феврале этого года, сокращения госрасходов на инфраструктурные проекты и проекты развития, определенная истерия по поводу санкций наших ближайших партнеров в России и ситуация, связанная с Украиной.

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