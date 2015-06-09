Спорт
Казахстанский боец MMA намерен закрепиться в файткарде FIGHT NIGHTS
Талгат Исенов
Казахстанский боец ММА Булат "Бока" Киялов (65,8 кг; 1-0) намерен закрепиться в файткарде FIGHT NIGHTS, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

11 июня в Москве в турнире "Битва 19" наш соотечественник проведет свой второй матч на профессиональной арене против спортсмена из России Баира Штепина (1-0). В главном бою вечера сойдутся россиянин Владимир Минеев и француз Ксавье Фупа-Покама.

"Рассчитываю только на победу. У меня была целенаправленная подготовка к поединку, я должным образом изучил соперника. Мне известно, что он отдает предпочтение борцовской технике. Наш план – "перебить" его в стойке", – заявил на брифинге в Астане Киялов.

"Бока" ранее выступал в муай-тай (является бронзовым призером чемпионата мира по тайскому боксу). В рамках подготовки к данному бою он провел 3-месячный сбор в Таиланде на мощной базе "Тайгерс". Булат Киялов является единственным представителем Казахстана в предстоящем турнире", – отметил тренер Диас Кабдулов.

"Цель академии, которую мы представляем, состоит в развитии индустрии смешанных единоборств в Казахстане, воспитании чемпионов. Для этого мы собираемся продвигать наших бойцов в серьезных промоутерских компаниях, в том числе и в FIGHT NIGHTS – очень известной и быстро развивающейся, лучшей в России", – подчеркнул директор ММА Academy Kazakhstan Азат Уразбеков.

Говоря о ведущей Лиге смешанных единоборств UFC, Уразбеков сказал, что казахстанским бойцам для начала необходимо закрепиться в той же России:

"Своих спортсменов мы будем отправлять не только на базу "Тайгерс", но и в другие тренировочные лагеря, в том числе и в США. Вместе с тем нужно понимать, что для выступления в UFC необходимо представлять интерес для промоутеров. В UFC, например, выступает этнический казах из Китая Жумабек Турсын, проигравший там уже третий бой. Для UFC это низкие спортивные показатели. Однако Турсын представляет огромный китайский рынок, и он интересен для них".

"Не стоит забывать о том, что американцы целенаправленно готовятся к боям в октагоне (восьмиугольнике). У нас же этого пока нет", – добавил менеджер ММА Academy Kazakhstan Дастан Жангужинов.

Стоит отметить, что в названной Академии смешанных единоборств детей и подростков тренируют бесплатно.

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