Казахстанский боец ММА посвятил победу Денису Тену

Спорт
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В Таргиме (Ингушетия) проходит профессиональный турнир M-1 Challenge-95 "Битва в горах-7", в котором казахстанский боец Сергей Морозов победил украинского Заку Фатуллазаде, сообщает inform.kz.

"С первых секунд поединка Сергей Морозов занял доминирующую позицию, забрав центр рейджа. Переведя Фатуллазаде в партер, Морозов обрушил на соперника серию тяжелых ударов и одержал победу техническим нокаутом за 30 секунд до конца 1 раунда, не оставив сопернику не единого шанса", - рассказали в федерации ММА Казахстана.

"Свою победу я посвящаю нашему фигуристу Денису Тену, трагически погибшему на днях. Ему и всему Казахстану. Алға, Қазақстан!" - сказал в своей речи после боя Сергей.

Накануне, 21 июля, Казахстан простился с Денисом Теном.

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