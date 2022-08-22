Казахстанский боец впервые в истории стал чемпионом Eagle FC

В Нур-Султане завершился главный бой юбилейного, 50-го турнира лиги по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

За вакантный титул чемпиона Eagle FC в полутяжелом весе сошлись казахстанец Дияр Нургожай (7-0) и россиянин Константин Андрейцев (18-14). Несмотря на преимущество и доминирование "хозяина" октагона, бой прошел всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

Таким образом, Нургожай стал первым полноправным чемпионом Eagle FC в истории Казахстана. Теперь в его активе 8 побед.

Отметим, что турнир посетили владелец лиги Хабиб Нурмагомедов и президент промоушена Шамиль Завуров.

Предварительный кард с участием казахстанцев:

Наилегчайший вес: Исраил Гаджиагаев (Россия) - Кирилл Геккель (Казахстан) - победа Гаджиагаева решением судей.

Наилегчайший вес: Санжар Адилов (Казахстан) - Чармигула Сиражутдинов (Россия) - победа Адилова решением судей.

Легкий вес: Али Кабдулла (Казахстан) - Валерий Грицутин (Россия) - победа Кабдуллы удушающим во втором раунде.

Суперлегкий вес: Узаир Абдураков (Россия) - Максим Коновалов (Казахстан) - победа Абдуракова удушающим в первом раунде.

Главный кард:

Легчайший вес: Сабит Жусупов (Казахстан) - Умиджон Мусаев (Таджикистан) - победа Жусупова нокаутом в первом раунде.

Легчайший вес: Данияр Койшыбек (Казахстан) - Абдулмалик Мугидинов (Россия) - победа Мугидинова решением судей.

Полулегкий вес: Жасулан Акимжан (Казахстан) - Руслан Яманбаев (Россия) - победа Акимжана нокаутом во втором раунде.