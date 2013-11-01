Казахстанский бокс: расчет – на опережение

Главное изменение – выступление участников чемпионата без защитных шлемов. Об этом нововведении AIBA предупреждала заранее, и казахстанцы одними из первых на своих внутренних состязаниях применили это правило. Не было оно для нас сюрпризом и в том плане, что участники Всемирной серии бокса (WSB) проводят бои без шлемов, а наша команда Astana Arlans, занявшая там в минувшем сезоне долгожданное первое место, вполне могла поделиться со сборной страны и впечатлениями, и опытом. Да и через серию WSB прошли некоторые наши боксеры-любители, в частности, чемпион мира-2013 Мерей Акшалов.

Почему были «дисквалифицированы» защитные шлемы? Инструктор AIBA Николай Каракулов (Украина), как и многие другие специалис­ты бокса, считает, что шлемы «испортили картину боя». И теперь пора вернуть поединкам зрелищность. Что и было сделано в Алматы. К слову, новые правила AIBA приняла по рекомендации, в том числе и Казахстанской федерации бокса, ее президента Тимура Кулибаева.

Знакома казахстанцам и новая судейская система подсчета очков: на алматинском чемпионате мира ее тоже применили впервые, а во Всемирной серии бокса и профессиональном боксе в целом арбит­ры всегда оценивали действия победителей в десять пунктов, побежденных – в девять и даже восемь. Боксерские перчатки на шнуровках, надеваемые на руки боксеров еще в раздевалке, судейство поединков тремя боковыми арбитрами вместо пяти, новый подход к травмам во время боя – много новинок было испробовано на ринге Алматы, обо всех мы даже не будем упоминать. И приятно, что в таком экспериментальном, переходящем на новые рельсы боксе казахстанцы вновь подтвердили свою силу и лидирующее положение в мире.

Исключительными событиями для международной федерации стали презентация первой Всемирной академии бокса, построенной вблизи Алматы, и первый товарищеский футбольный матч между сборными AIBA и КФБ. Об этих новинках мы уже не раз писали, но хочется сказать еще несколько слов. Презентация академии стояла в алматинском графике AIBA, журналисты готовились 24 октября поехать на новостройку вместе с чиновниками. Но сама церемония открытия, оказалось, намечена на весну 2014 года, ранее AIBA не готова прислать своих специалистов, а значит, работать академия будет только с марта. Казахстанцы построили академию раньше намеченного срока, и потому руководители AIBA ее только посмотрели, даже не пригласив прессу, поздравили хозяев и еще раз убедились: с нашей страной работать надежно, выгодно и перспективно.

Сегодня мы предлагаем читателям сводную таблицу выступлений мас­теров кожаной перчатки нашей рес­публики на прошлых чемпионатах мира. Земляков-призеров. Нетрудно заметить, что больше пяти медалей на таких состязаниях казахстанцы раньше не имели. И больше двух золотых наград – тоже. Сегодня предыдущий «валовой» рекорд, установленный в 2005 году в Китае, значительно превышен, а национальное достижение по добыче боксерского «золота» – ровно в два раза.

О том, что сделано для развития казахстанского бокса в последние годы, нашим читателям накануне чемпионата мира в своем интервью рассказал президент КФБ Тимур Кулибаев. Вот только один дополнительный штрих к этому списку.

Признаться, составы наших сборных команд, практически одновременно выступавших в июле 2013 года на чемпионате Азии в столице Иордании Аммане и Всемирной летней универсиаде в Казани, вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. С одной стороны, расставить эти турниры по статусу – получить явное преимущество в пользу столицы Татарстана. Все же на всемирные универсиады приезжают боксеры более чем ста стран, в то время как на чемпионаты Азии – два-три десятка сборных. И не самых титулованных в этом виде спорта.

Собственно, это и продемонстрировал чемпионат мира в Алматы, где, кроме казахстанцев, медали для Азии выиграли боксеры Узбекистана (две), Таиланда и Монголии (по одной).

Так зачем нам надо было ехать в Амман, когда в Казани собрались кубинцы и немцы, итальянцы и бразильцы, когда на универсиаду прибыли такие известные боксеры, как Сергей Водопьянов, Анд­рей Замковой, Миша Алоян (все – Россия), Александр Гвоздик (Украина) и многие другие? Кому и что хотел доказать в Иордании главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов, взявший в эту поездку первый состав национальной команды страны? И действительно, за исключением Биржана Жакипова (его в Аммане удачно подменил Темиртас Жусупов), на азиатском первенстве выступили остальные девять будущих участников алматинского чемпионата мира. И результат у нас тогда был превосходный – 7 золотых и 1 серебряная медали.

Но в Аммане мы «побили» только азиатов! Неужели именно их считали будущими конкурентами на домашнем мировом ринге?

У меня до сих пор нет четкого ответа на эти каверзные вопросы. Но есть ответ на другой – правильно ли в подготовительный период Мырзагали Айтжанов распорядился временем и выбрал контрольный для определения основного состава турнир? Результат, показанный на чемпионате мира в Алматы, говорит сам за себя. А так и не проходящему недоумению по поводу того, куда ведущим боксерам Казахстана правильнее было бы ехать в июле, можно найти любое объяснение, вплоть до такого, что тренерский штаб сборной Казахстана в Иордании «спрятал» свою мощную, рвущуюся в бой команду от лишних глаз, не дал приехавшим в Казань, в том числе и на разведку, тренерам главных соперников увидеть, как хороши наши Данияр Елеусинов и Мерей Акшалов, как от боя к бою прогрессирует Жанибек Алимханулы...

Ведь это тоже искусство тренера – кого-то к нужному случаю показать, кого-то вовремя «спрятать» от заинтересованных конкурентов. Ведь не случайно по версии AIBA Мырзагали Айтжанов был назван лучшим тренером мира 2013 года. Подчеркнем – лучшим, а не самым удачливым!

МЕДАЛИ КАЗАХСТАНЦЕВ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ПО БОКСУ

1978 год, Белград (Югославия) «Золото» – Валерий Рачков (67 кг)

1982 год, Мюнхен (Германия) «Серебро» – Серик Конакбаев (67 кг)

1989 год, Москва (СССР) «Золото» – Игорь Ружников (63,5 кг) «Серебро» – Александр Мирошниченко (св. 91 кг)

1993 год, Тампере (Финляндия) «Бронза» – Василий Жиров (75 кг)

1995 год, Берлин (Германия) «Серебро» – Болат Джумадилов (51 кг) «Бронза» – Василий Жиров (81 кг)

1997 год, Будапешт (Венгрия) «Серебро» – Ермахан Ибраимов (71 кг) «Бронза» – Болат Джумадилов (51 кг)

1999 год, Хьюстон (США) «Золото» – Болат Джумадилов (51 кг) «Серебро» – Мухтархан Дильдабеков (св. 91 кг) «Бронза» – Ермахан Ибраимов (71 кг)

2001 год, Белфаст (Северная Ирландия) «Серебро» – Галиб Джафаров (57 кг)

2003 год, Бангкок (Таиланд) «Золото» – Галиб Джафаров (57 кг) «Золото» – Геннадий Головкин (75 кг)

2005 год, Мяньян (Китай) «Золото» – Серик Сапиев (64 кг) «Золото» – Ердос Джанабергенов (81 кг) «Бронза» – Биржан Жакипов (48 кг) «Бронза» – Мират Сарсембаев (51 кг) «Бронза» – Бахтияр Артаев (69 кг)

2007 год, Чикаго (США) «Золото» – Серик Сапиев (64 кг) «Бронза» – Бахтияр Артаев (75 кг) «Бронза» – Еркебулан Шыналиев (81 кг)

2009 год, Милан (Италия) «Бронза» – Серик Сапиев (69 кг)

2011 год, Баку (Азербайджан) «Серебро» – Серик Сапиев (69 кг) «Серебро» – Адильбек Ниязымбетов (81 кг) «Бронза» – Гани Жайлауов (60 кг) «Бронза» – Иван Дычко (св. 91 кг)

2013 год, Алматы (Казахстан) «Золото» – Биржан Жакипов (49 кг) «Золото» – Мерей Акшалов (64 кг) «Золото» – Данияр Елеусинов (69 кг) «Золото» – Жанибек Алимханулы (75 кг) «Серебро» – Адильбек Ниязымбетов (81 кг) «Серебро» – Иван Дычко (св. 91 кг) «Бронза» – Кайрат Ералиев (56 кг) «Бронза» – Берик Абдрахманов (60 кг)

Юрий ЛИФИНЦЕВ