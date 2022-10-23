Фото: Sports.kz
Спорт

Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге

Чемпион WBA в суперсреднем весе Бек Нурмаганбет выступил на вечере бокса в Мехико (Мексика), где встретился с местным боксером Лусиано Араухо, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В итоге бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился досрочно техническим нокаутом во втором раунде в пользу казахстанца. 

Таким образом, Бек Нурмаганбет выиграл восьмой бой в профессионалах, а Лусиано Араухо потерпел шестое поражение в карьере.

Бек Нурмаганбет выиграл титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе в 2021 году. 24-летний казахстанец выступает в профи с 2020 года.

Популярное

Все
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Более полутонны драгоценных камней изъяли у ОПГ скупщиков в Казахстане
До отопительного кризиса недалеко
Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
День библиотекаря появился в Казахстане
Поступления бюджета на 2023 год составят 17,8 трлн тенге — Жамаубаев
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Женщину-юриста убили в Алматы
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Спорт
Казахстанец выиграл поединок в одном из сильнейших промоушн…
Спорт
Казахстанка стала первой ракеткой Азии среди юниоров
Спорт
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по маунтинба…
Спорт
Информацию о переходе российского теннисиста Шевченко под ф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]