Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге

Чемпион WBA в суперсреднем весе Бек Нурмаганбет выступил на вечере бокса в Мехико (Мексика), где встретился с местным боксером Лусиано Араухо, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В итоге бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился досрочно техническим нокаутом во втором раунде в пользу казахстанца.

Таким образом, Бек Нурмаганбет выиграл восьмой бой в профессионалах, а Лусиано Араухо потерпел шестое поражение в карьере.

Бек Нурмаганбет выиграл титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе в 2021 году. 24-летний казахстанец выступает в профи с 2020 года.